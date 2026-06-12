Dileğini ekmeğini çıkardığı toprağa kazıdı: Başarılar Türkiye'm!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çiftçi Burak Tunçkol, traktör pulluğuyla tarlasına "2026 FIFA Dünya Kupası'nda Başarılar Türkiyem" yazarak A Milli Takım'a destek verdi.

Tarlasına yazdığı mesajlarla tanınan Tunçkol, Babaeski'nin Çavuşköy mahallesi muhtarı Mehmet Genç ile birlikte toprağı tuvale çevirdi. Tunçkol traktör pulluğuyla tarlaya "2026 FIFA Dünya Kupası'nda Başarılar Türkiyem" ifadesini işledi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN YANLARINDAYIZ"

Tunçkol yazıyı yazarken çok duygulandığını ve gurur duyduğunu belirtti. Tüm Türkiye'nin gözünün Dünya Kupası'nda olduğunu ifade eden Tunçkol, sonuç ne olursa olsun A Milli Takım'ın her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Muhtar Genç de turnuvada mücadele edecek milli takıma başarı dileklerini iletti.

(AA)