Devrimci Fenerbahçeliler'den Aziz Yıldırım'a şartlı destek

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a şartlı destek geldi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Devrimci Fenerbahçeliler, 5 maddelik bir talep listesi oluşturarak Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı. Taleplerin kulüp menfaatleri için olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki rekabet sürüyor.

AZİZ YILDIRIM'A ŞARTLI DESTEK

Sarı-lacivertlilerde seçime artık az bir zaman kalırken Devrimci Fenerbahçeliler'den Aziz Yıldırım'a destek geldi.

Kişilerden değil kulübün çıkarlarından yana olduklarını vurgulayan Devrimci Fenerbahçeliler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe; halkın, emeğin, direnişin, Cumhuriyet’in, Kadıköy’ün, stadın, tribünün, tarihin ve milyonlarca insanın ortak hafızasıdır. Bugün önümüzde duran başkanlık seçimi, basit bir yönetim yarışı değildir. Bu seçim; Fenerbahçe’nin nerede duracağına, kendi tarihine nasıl sahip çıkacağına, stadını ve kimliğini koruyup korumayacağına, haksızlıklarla nasıl hesaplaşacağına ve ekonomik bağımsızlığını nasıl kuracağına dair kritik bir eşiktir. Biz Devrimci Fenerbahçeliler olarak, bu süreçte Sayın Aziz Yıldırım’a destek verme yönünde irade ortaya koyuyoruz. Ancak bu destek kayıtsız, şartsız, kişisel ya da biat kültürüne dayalı bir destek değildir. Bizim desteğimiz; Fenerbahçe’nin çıkarlarına, tarihsel haklarına, kurumsal onuruna ve taraftar iradesine bağlıdır. Kimsenin arkasına koşulsuz dizilmeyiz. Kimseye açık çek vermeyiz. Fenerbahçe’nin geleceğini şahıslara değil, ilkelere bağlarız. Bu nedenle desteğimiz aşağıdaki şartlara bağlıdır" ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Devrimci Fenerbahçeliler'in talep ettiği şartlar ise şu şekilde:

  • Stadın yeri korunacak, genişleme mevcut yerinde yapılacak.
  • Kulüp ihraçlarında genel af değil, adil değerlendirme komisyonu kurulacak.
  • 1959 öncesi şampiyonluklar için kalıcı kazanımlar sağlanacak.
  • 3 Temmuz kumpas süreci için kalıcı hukuki, tarihi ve kurumsal kazanımlar elde edilecek.
  • Gelirleri artıracak kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik projeler hayata geçirilecek.

