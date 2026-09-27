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Dev maçta Anadolu Efes Beşiktaş'ı devirdi

Anadolu Efes ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 skorla mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dev maçta Anadolu Efes Beşiktaş'ı devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes rakibini 95-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SARIC'TEN 16 SAYI

Anadolu Efes'te Saric kaydettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Onu 13 sayıyla Beşiktaş'tan Brown takip etti.

DETAYLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

Beşiktaş: Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9

1. Periyot: 20-16

Devre: 46-37

3. Periyot: 75-59

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Anadolu Efes Beşiktaş
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