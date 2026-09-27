Dev maçta Anadolu Efes Beşiktaş'ı devirdi
Anadolu Efes ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 skorla mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes rakibini 95-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
SARIC'TEN 16 SAYI
Anadolu Efes'te Saric kaydettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Onu 13 sayıyla Beşiktaş'tan Brown takip etti.
DETAYLAR
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
Anadolu Efes: James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı
Beşiktaş: Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9
1. Periyot: 20-16
Devre: 46-37
3. Periyot: 75-59
Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan (Beşiktaş)