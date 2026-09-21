Dev derbide sezonun ilk kupası sahibini buluyor

Geçtiğimiz sezonu kupalarla kapatan Fenerbahçe ile ligin güçlü temsilcisi Beşiktaş, dev finalde karşı karşıya geliyor.

Basketbolda sezonun ilk resmi mücadelesi dev bir derbiyle başlıyor. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, lig ikincisi Beşiktaş ile 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL YARIN

Dev final, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre zorlu müsabakayı Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

TARİHİ REKABET

Organizasyon tarihinde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, kupayı en son geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş'ı mağlup ederek müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlı ekibin ise organizasyon tarihinde 1 şampiyonluğu ve 2 ikinciliği bulunuyor.

İki takım, geçtiğimiz sezon lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası dahil olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını sarı-lacivertliler, 2'sini ise siyah-beyazlılar kazandı.

BAŞANTRENÖRLERİN TAKTİK SAVAŞI

Derbi, aynı zamanda iki deneyimli başantrenörün rekabetine sahne olacak. Fenerbahçe'nin başında çıktığı finallerle dikkat çeken Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e karşı son iki sezonda oynadığı 5 final serisinin tamamını kazanmayı başardı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sezona hızlı bir başlangıç yapacaklarını belirterek,

"Yaklaşık 3 aydır hazırlıklarımız sürüyor. Detaylara hakim olmak ve sahada sakin kalabilmek yarınki maçın kilit faktörlerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise üst üste ikinci kez bu kupada final oynamaktan gurur duyduklarını dile getirerek,

"Sezon başı olması sebebiyle belki yarın iki takım da sahada en iyi basketbolunu sergileyemeyebilir. Bizim için en önemli detay takım karakterini sahaya yansıtmak olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

KAPTANLAR İDDİALI

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu, derbi havasında oynanan finallerin oyuncular için çok daha değerli olduğunu söylerken, Beşiktaş’ta kaptanlık görevini üstlenen Conor Morgan ise yeni bir takımla sezona başladıklarını ve saygı duydukları bir rakibe karşı en iyi sonucu almak için sahaya çıkacaklarını belirtti.