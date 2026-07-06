Halk TV Spor Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 milli takımımız, üst üste 5. galibiyetini aldı. İspanya'yı da set vermeden yendiler. Destan yazıyor bizim kızlar destan. Helal olsun size çocuklar.

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