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Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 milli takımımız, üst üste 5. galibiyetini aldı. İspanya'yı da set vermeden yendiler. Destan yazıyor bizim kızlar destan. Helal olsun size çocuklar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 1
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Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Voleybol Milli Takımımız destan yazıyor. İspanya'yı da yenen kızlarımız, üst üste 5. maçı da kazanmayı başardı.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 2
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Filenin Prensesleri, diğer maçlarda olduğu gibi İspanya'ya da set vermedi. Grup etabını bitirmeye 2 maç kala yarı finale çıkmayı garantiledi.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 3
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Mililerimizin İspanya'yı yendiği maçın setleri 25-16, 25-11, 25-16 tamamlandı. Kızlarımız İspanya'dan önce Çekya, Belçika, Polonya ve Letonya'yı da set vermeden yenmişti.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 4
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İspanya maçının yıldızı ise 16 yaşındaki smaçörümüz Hiranur Baygara seçildi.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 5
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Aylin Uysalcan 18 sayıyla maça damgasını vurdu.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 6
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Hiranur Baygara 8, Ezel Balık 7 sayıyla oynadı.

Destan yazıyor bizim kızlar destan: Helal olsun size çocuklar - Fotoğraf: 7
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Filenin Prensesleri, Filenin Sultanları olma yolunda ilerlediğini bir kez daha kanıtladı.

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