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Halk TV Spor Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Hakemler açıklandı. Derbinin hakemi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Derbinin hakemi belli oldu

Haftanın hakemleri açıklandı. Derbinin hakemi belli oldu.
Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) tarafından 11 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Haftanın müsabakaları ile başhakem ve yardımcı hakem görevlendirmeleri şu şekilde:

HAFTANIN HAKEMLERİ: DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

11 Ekim Pazar
13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld. Eker
Baş Hakem: Caner Çildir - Yardımcı Hakem: Mehmet Gül
15.00 Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş-Türk Hava Yolları
Baş Hakem: Hakkı Demiralay - Yardımcı Hakem: Akif Kabak
16.00 Zeren Spor-İlbank
Baş Hakem: Ozan Sarıkaya - Yardımcı Hakem: Erkan Yıldırım
16.00 Manisa B.Şehir Bld.-Kuzeyboru
Baş Hakem: Yavuz Akdemir - Yardımcı Hakem: Nazlı Ekmekçi
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo
Baş Hakem: Erdal Akıncı - Yardımcı Hakem: Tuncay Sevim
16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank
Baş Hakem: Turgut Uzunçakmak - Yardımcı Hakem: Mustafa Emre Girgin
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana
Baş Hakem: Erol Akbulut - Yardımcı Hakem: Akif Kalay

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Hakem
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