Haftanın hakemleri açıklandı. Derbinin hakemi belli oldu.

Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) tarafından 11 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haftanın müsabakaları ile başhakem ve yardımcı hakem görevlendirmeleri şu şekilde:

HAFTANIN HAKEMLERİ: DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

11 Ekim Pazar

13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld. Eker

Baş Hakem: Caner Çildir - Yardımcı Hakem: Mehmet Gül

15.00 Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş-Türk Hava Yolları

Baş Hakem: Hakkı Demiralay - Yardımcı Hakem: Akif Kabak

16.00 Zeren Spor-İlbank

Baş Hakem: Ozan Sarıkaya - Yardımcı Hakem: Erkan Yıldırım

16.00 Manisa B.Şehir Bld.-Kuzeyboru

Baş Hakem: Yavuz Akdemir - Yardımcı Hakem: Nazlı Ekmekçi

16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo

Baş Hakem: Erdal Akıncı - Yardımcı Hakem: Tuncay Sevim

16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank

Baş Hakem: Turgut Uzunçakmak - Yardımcı Hakem: Mustafa Emre Girgin

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana

Baş Hakem: Erol Akbulut - Yardımcı Hakem: Akif Kalay