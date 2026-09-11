Derbinin ardından Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı kararı çıktı
Beşiktaş - Erzurumspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Derbinin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi.
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Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
GÜRCAN HASOVA DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. VAR koltuğunda ise Macar hakem Tamas Bognar oturacak.
İLK 11'LER
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh
Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu
RIDVAN VE VLAHOVIC YOK
Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Milan Skriniar'a yönelik hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Vlahovic forma giyemeyecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi