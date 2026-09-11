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Halk TV Spor Derbinin ardından Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı kararı çıktı

Derbinin ardından Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı kararı çıktı

Beşiktaş - Erzurumspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Derbinin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Derbinin ardından Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı kararı çıktı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GÜRCAN HASOVA DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. VAR koltuğunda ise Macar hakem Tamas Bognar oturacak.

İLK 11'LER

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

RIDVAN VE VLAHOVIC YOK

Beşiktaş'ta derbide sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Milan Skriniar'a yönelik hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Vlahovic forma giyemeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Erzurumspor Süper Lig
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