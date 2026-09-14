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Halk TV Spor Derbide ortalık birbirine girdi: Bayrak dikme krizi çıktı

Derbide ortalık birbirine girdi: Bayrak dikme krizi çıktı

Süper Lig'in eski 2 takımı Karşıyaka-Altay'ın mücadelesinde orta sahaya bayrak dikme krizi çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Derbide ortalık birbirine girdi: Bayrak dikme krizi çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Karşıyaka-Altay derbisi 1-1'lik eşitlikle sona ererken, maç sonrasında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

BAYRAK DİKME GİRİŞİMİ GERGİNLİK YARATTI

Karşılaşmanın bitiminin ardından siyah-beyazlı taraftarlardan biri, kulüp bayrağını santra noktasına dikmeye çalıştı. Bu girişim, Karşıyaka cephesinde büyük tepkiyle karşılandı.

BAŞKAN TUSDER MÜDAHALE ETTİ

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yeşil-kırmızılı yöneticiler, yaşanan duruma sert tepki göstererek müdahalede bulundu. Ortaya çıkan arbede ve gerginlik, emniyet güçleri ile görevlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

"BAYRAK BÜYÜK ALTAY ADINA HELALDİR"

Altay SK'da mevcut yönetime dışarıdan destek veren ve Onursal Başkan olarak görev yapan Sinan Kanlı, maç sonrası yaşanan bayrak olayına ilişkin açıklama yaptı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın her zaman Altay'a ait olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullanarak yaşanan eyleme sahip çıktı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altay Karşıyaka
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