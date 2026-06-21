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Halk TV Spor Denizli'yi çok sevdiğini söyleyerek: Anlaşamadığını açıkladı

Denizli'yi çok sevdiğini söyleyerek: Anlaşamadığını açıkladı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Zafer Aktaş belirsizliği yaşanıyor.

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Denizli'yi çok sevdiğini söyleyerek: Anlaşamadığını açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 yıldır Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i çalıştırarak takımı yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan antrenör Zafer Aktaş, yönetimle henüz anlaşma yapmadıklarını açıkladı. İtalya Serie A2 Basketbol Ligi ekiplerinden Pesaro ile görüşmesine rağmen anlaşamayan Aktaş, yeni sezon öncesi kesinleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

"DENİZLİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Denizli'yi çok sevdiğini belirten Aktaş, "Yeni sezon öncesinde kulübümüzle henüz resmi bir anlaşma yapmış değiliz. Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Gelecek ne getirir bilinmez ama benim kalbim her zaman Denizli’de olacak. Burada harika insanlar tanıdım, çok özel anılar biriktirdim. Denizli benim kariyerimde de hayatımda da hep ayrı bir yere sahip olacak" açıklamasını yaptı. Zafer Aktaş, takıma daha önce Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk da yaşatmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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