Denizli'de tesis savaşları: Süper Lig efsanesi isyanda

Süper Amatör Lig'e düşen Türkiye'nin köklü kulüplerinden Denizlispor, yıllardır kullandığı tesisleri paylaşmak zorunda kalacak. Tesislerin yeni ortağı Denizli İdmanyurdu'nun sert tutumu iki kulüp arasındaki gerilimi tırmandırdı.

TESİS SAVAŞI ÇIKTI

Denizlispor, Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer almasına karşın yaşadığı sportif çöküşün bedelini ağır ödemeye devam ediyor. Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen kulübün sıkıntıları, saha içiyle sınırlı kalmadı. Kentin 3. Lig temsilcisi Denizli İdmanyurdu'nun, Haluk Ulusoy Tesisleri'ni ortak kullanmasına verilen onay, iki kulüp arasında ciddi bir gerilim fitilini ateşledi.



DENİZLİSPOR İSYANDA

Denizlispor yönetimi konuya ilişkin sert bir açıklama kaleme aldı. Kulüp, tesislerin Denizlispor için inşa edildiğini ve hangi ligde oynuyor olurlarsa olsunlar bu tesisleri kullanma haklarının bulunduğunu vurguladı. Yönetim ayrıca Haluk Ulusoy Tesisleri'nin yapım sürecinde Denizlisporlu yöneticilerin hem emek hem de maddi katkı sağladığını hatırlatarak bu tarihin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Denizlispor yönetimi, "Haluk Ulusoy Tesisleri, Denizlispor için yapılmıştır" açıklaması yaparak, "Denizlispor hangi ligde oynarsa oynasın, tesisleri kullanma hakkına sahiptir. Haluk Ulusoy Tesisleri'nin yapımının Denizlisporlu yöneticilerin emekleri ve maddi katkılarıyla da olduğu hiç zaman unutulmamalıdır. Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticilerinin; futbolcularımızı antrenman yaptıkları sahadan çıkarmaya kalkmaları, tesislerde kilitli olan alanların kilitlerini kırma girişimleri, çalışanlarımızı tehdit etmeye kalkmaları, biz kimseyi dinlemeyiz minvalinde provokatif hareketleri futbolun temelini oluşturan kardeşlik ve dostluk anlayışına da aykırıdır. Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticilerini, provokatif eylemlerinden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

KİLİT KIRMA VE TEHDİT İDDİALARI

Denizlispor yönetiminin açıklamasında yer alan iddialar, gerilimin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Kulübün aktardığına göre Denizli İdmanyurdu yöneticileri; antrenman yapan futbolcuları sahadan çıkarmaya kalkıştı, tesislerde kilitli olan alanlardaki kilitleri kırmaya teşebbüs etti ve kulüp çalışanlarını tehdit etti. Yaşananların futbolun kardeşlik ve dostluk ruhuyla bağdaşmadığını belirten Denizlispor, İdmanyurdu yöneticilerini provokatif eylemlerden vazgeçmeye davet etti.

HALUK ULUSOY TESİSLERİ İKİYE BÖLDÜ

Tesisler, adını eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'dan alıyor. Denizlispor'un bölgedeki futbol altyapısına kazandırılan bu kompleks, yıllar içinde kulübün hem birinci takım hem de akademi faaliyetleri için temel üs işlevi gördü. Şimdi ise aynı şehrin iki farklı kulübü arasında hukuki ve insani bir çekişmenin odak noktasına dönüştü.





