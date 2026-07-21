"Deniz kızı" Fatma sudan dünya şampiyonu olarak çıktı
Milli sporcu "Deniz kızı" Fatma Uruk, CMAS Dünya Şampiyonası'nda sudan şampiyon olarak çıktı.
Milli sporcu "Deniz kızı" Fatma Uruk, CMAS Dünya Kupası Derinlik Yarışması'nda sudan şampiyon olarak çıktı. Fatma, kadınlar genel klasman şampiyonu oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun bağlı bulunduğu uluslararası CMAS tarafından ve WADA gözetiminde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi
Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde 13-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada İBB Sporlu Fatma, dört branşta yaptığı derecelerle 249 puan topladı ve kürsünün zirvesine çıktı.
Fatma Uruk; Monopalet (CWT) disiplininde 71 metre, İp Desteği (FIM) disiplininde 70 metre, Çift Palet (CWTBF) disiplininde 68 metre ve Paletsiz (CNF) disiplininde 40 metre derinliğe ulaştı.
Milli sporcumuz bu derecelerle üç branşta birincilik, bir branşta ise beşincilik elde etti. Fatma, turnuvada tüm branşlarda dereceye giren tek sporcu oldu.
Fatma Uruk, böylece uluslararası alanda su altında çıtayı daha da yukarı taşımış oldu.