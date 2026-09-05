Deniz Çoban noktayı koydu: Penaltı ve kırmızı kartı açıkladı

Eski hakem Deniz Çoban, Başakşehir-Galatasaray maçındaki hakem kararlarıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Çoban, penaltı ve kırmızı kart yorumu yaptı.

Çoban, Beinsports'taki programda şu ifadeleri kullandı:

BAŞAKŞEHİR'İN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU MU?

"Formadan tutma ikili mücadeleden dolayı olduğu görünüyor. Anlık bir olay. Oyuncunun orada olduğu ama savunmacının elleri ve kolları tamamen doğal hareket ediyor. İllegal bir kullanım yok. Aksine kolun hareketi ile birlikte hücum oyuncusu da geldiği için bu temas gerçekleşiyor. Hakemi ağır eleştirmesem de oyunun devam etmesi gerekirdi."

BAŞAKŞEHİR'İN KIRMIZI KARTI VE EKSİK KALMASI

"Bir kere hız var. O hızla gelip o hareketi yapıyor. Ayak çok yüksekten geliyor. Sadece temas olduktan sonra dizi büküyor ancak iş işten geçti. Şüphe görünmeyecek şekilde açık bir kart."

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

"Her şartta Davinson'un ofsaytta olduğunu kabul edersek, bu oyuncu topa kafayla dokunuyorsa hakem VAR'ın uyarısıyla golü verirdi. Ancak oyuncu topa dokunmuyorsa, VAR burada gol kararını veremez. Hakemi monitöre davet etmesi lazım. Öyle bir pozisyon ki bu kararın bu kadar uzamasının sebebi Sanchez'in temasının olup olmamasıydı. Olayın bütününe bakınca burada bir problem görmüyorum."