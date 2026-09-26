Deniz Çoban: Direkt kırmızı kart!

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, millilerimizin Fransa'ya 1-0 yenildiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çoban "Direkt kırmızı kart olmalıydı" dedi.

Alman hakem Felix Zwayer'ın tecrübeli bir isim olduğunu hatırlatan Çoban, Fanatik'teki yazısında "Mücadele genelinde kritik pozisyon sayısı az olsa da tecrübeli hakem, karşılaşmaya damga vuran tek kritik anı sahada süzemeyince imdadına VAR sistemi yetişti" yorumunu yaptı.

"DİREKT KIRMIZI KART"

Çoban, hakem kararlarını şöyle değerlendirdi:

Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasında yerde kalıp penaltı beklediği pozisyonda Zwayer’in ‘devam’ kararı son derece isabetliydi; pozisyonda penaltıyı gerektirecek bir ihlal yoktu.

Arda Güler’e gösterilen sarı kartın hatalı bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim.

Salih Özcan’ın rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle gördüğü sarı kart doğruydu.

Upamecano’ya çıkarılan sarı kartta hakem gereğinden fazla titiz bir tutum sergiledi.

Uğurcan Çakır’ın ceza sahası dışında topa koluyla müdahalesini ilk anda süzemeyen Zwayer, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek doğru bir kırmızı kart kararına imza attı.

90+4: Lepaul’un Arda Güler’e yaptığı faulde, oyuncunun kolunu dışarı açarak yükseldiği görüldü. Sınırları zorlayan, sertliği yüksek bu müdahalede doğrudan kırmızı kart kararı da değerlendirilebilirdi.