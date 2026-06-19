Demba Ba'nın yeni görevi belli oldu
Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir'de de oynayan eski futbolcu Demba Ba, Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre'nin sportif direktörü oldu.
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Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kulübün açıklamasında "Tecrübesi ve girişimci ruhuyla Demba Ba, Le Havre AC'ye katılıyor. Kulübün büyümesine ve Ligue 1'de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olmaya devam edecek! Hoş geldin Demba!" denildi.
Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.
Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.
GEÇEN SEZON DUNKERQUE'TE GÖREV YAPTI
Geçen sezon Demba Ba'nın sportif direktörlüğünü yaptığı Dunkerque, Fransa Kupası'nda yarı finale kadar yükselmiş, Ligue 2'yi ise 10 sırada bitirmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi