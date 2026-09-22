Daha 13 yaşında: 2 metre 10 santimlik milli takım yıldızı ortalığı karıştırdı

Katar Voleybol Milli Takımı formasını giyen 2,10 metre boyundaki Mubarak Musa Thiik Madut, parkede sergilediği performans ve heybetli fiziğiyle uluslararası voleybol dünyasını ayağa kaldırdı.

Resmî nüfus kayıtlarında doğum tarihi 24 Kasım 2012 olarak yer alan ve henüz 13 yaşında görünen sporcu, turnuvada profesyonel oyuncuları aratmayan olgun oyunuyla büyük bir skandalın fitilini ateşledi.

DEV FİZİĞİYLE TURNUVAYA DAMGA VURDU

Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında sahaya çıkan genç oyuncu, akranlarının aksine hiçbir koordinasyon sorunu yaşamadan deneyimli bir yıldız gibi mücadele etti. Katar'ın Tayland, Çin Taipeisi ve Güney Kore karşısında parkeden mağlup ayrıldığı üç grup maçında takımın hücum yükünü tek başına sırtlayan Madut, rakip alana toplam 40 sayı bıraktı.

Ülkesinin en skorer ismi olarak dikkat çeken oyuncunun sahada sergilediği bu olağanüstü hakimiyet, uluslararası spor camiasında gerçek yaşına dair derin şüpheleri beraberinde getirdi.

KAYITLAR VE DEVŞİRME HAMLESİ MERCEK ALTINDA

Aslen Güney Sudan doğumlu olan ve sonradan Katar vatandaşlığına geçirilerek milli takıma kazandırılan sporcunun geçmişi tartışmaları daha da alevlendirdi. Salon parkelerinden önce U18 Asya Plaj Voleybolu Şampiyonası organizasyonunda boy gösterip bronz madalya kazanan Madut'un çocuk yaş kategorisinde bulunması inandırıcı bulunmadı.

Afrika kıtasında doğum bildirimlerinin zamanında yapılmaması sebebiyle resmî evrakların sonradan tahminler üzerinden düzenlendiği iddiaları yüksek sesle dile getirilse de Katar Voleybol Federasyonu sessizliğini korumaya devam ediyor.