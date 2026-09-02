FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni adresi belli oldu. Eski Süper Lig hakemi, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Rusya Futbol Federasyonu ile uzun süreli bir sözleşmeye imza attı.

Deneyimli hakem, göreve başlangıç sürecinde Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlenecek.

TEKLİF GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ

Yeni görevine ilişkin Rusya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Çakır, kendisine yapılan teklifin geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıktığını ve bu süreçte görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Çakır, kararını Dünya Kupası'nda görev aldığı dönemde verdiğini ifade ederek ortak bir hedef doğrultusunda çalışmanın kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

EĞİTİM VE GELİŞİM ÖNCELİKLİ HEDEF

Deneyimli hakem, Rusya'daki ilk önceliklerinin hakem eğitimi ve gelişimi olacağını belirtti. Çakır, ülke genelinde akademi seviyesindeki hakemlerden en üst düzey hakemlere kadar eğitim sürecinin tek bir merkezden ve tutarlı bir sistemle yürütüleceğini açıkladı.

GÜRCİSTAN DENEYİMİNİ RUSYA'YA TAŞIYACAK

Daha önce görev yaptığı Gürcistan Futbol Federasyonu'ndaki tecrübesini Rusya'da da değerlendirmeyi planladığını belirten Çakır, Gürcistan'daki çalışmalarının kendisine geniş bir imkan sağladığını vurguladı. Ülke genelinde yetenekli gençleri keşfetmek amacıyla birçok bölgeye seyahat ettiğini belirten Çakır, kurdukları akademi sayesinde uluslararası düzeyde görev yapan hakemler yetiştirdiklerini ifade etti. Bu çalışmaların sonucunda Gürcü hakemlerin tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi maçlarında görev almaya başladığını sözlerine ekledi.