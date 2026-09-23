Cristiano Ronaldo futbol dünyasını sarstı: Efsane yıldız veda için tarih verdi



UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak kritik Galler müsabakası öncesinde kameraların karşısına geçen 41 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı, tüm futbolseverleri derinden sarsan bir veda sinyali verdi.

"KEŞKE NE ZAMAN BIRAKACAĞIMI BİLSEYDİM"

Basın toplantısında muhabirlerin "Kariyerini ne zaman sonlandıracaksın?" sorusuna oldukça samimi ve net bir yanıt veren Cristiano Ronaldo, ayrılık çanlarının çaldığını itiraf etti.

Yaşayan efsane, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size mutlaka haber vereceğim" ifadelerini kullanarak kramponlarını asacağı tarihin çok yakın olduğunu gizlemedi.

GÖZÜ O REKORDA

Emeklilik düşüncesi zihninde yer etmeye başlasa da Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalarda henüz tamamlanmamış çok büyük bir misyonu var. Kariyeri boyunca şu ana kadar tam 979 kez rakip ağları sarsmayı başaran Portekizli yıldız, futbol tarihine altın harflerle kazınacak o dev dönüm noktasına odaklanmış durumda. 1000. gol barajını aksatmadan aşmayı kafasına koyduğunu belirten süper star, "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum" diyerek rakiplerine adeta gözdağı verdi.

MİLLİ TAKIMLA SON BİR ZAFER

1000 gol rekorunun yanı sıra milli takım düzeyinde de son bir kez zirveye çıkmak istediğini vurgulayan Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla UEFA Uluslar Ligi'ni yeniden kazanmayı hedeflediğini belirtti. Kendi jenerasyonunun en büyüğü olduğunu her fırsatta kanıtlayan yıldız ismin bu flaş açıklamalarının ardından, futbol dünyasında şimdiden bir devrin kapanış hüznü yaşanmaya başladı.