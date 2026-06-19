Türkiye yüzme camiasının gözleri 3-5 Temmuz'da Çorum'a çevrilecek. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları, üç gün boyunca şehre yüzlerce sporcu, antrenör ve veli çekecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 64 kulüp ve 715 genç yüzücü, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece mücadelesi verecek.

GELECEĞİN YILDIZLARI

Ulusal Gelişim Ligi, Türk yüzmesinin altyapı yapıtaşlarından biri olma özelliğini koruyor. Çorum'da kulaç atacak genç sporcular, ilerleyen yıllarda milli takım formasını giymeyi hedefleyen yeteneklerden oluşuyor. Organizasyon aynı zamanda sporcuların gelişim süreçlerinin takip edilmesi ve üst seviyeye hazırlanması açısından kritik bir platform işlevi görüyor.

TURİZME BÜYÜK KATKI

Son yıllarda ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona kapı açan Çorum, bu buluşmayla spor turizmine de katkı sunmayı sürdürüyor. Yüzlerce katılımcının şehirde ağırlanmasının yerel ekonomiye de olumlu yansıması bekleniyor.