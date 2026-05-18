Çorum onu konuşuyor: Helal olsun sana Thomas!

Çorum FK, TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor'la finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanması halinde de Süper Lig'e çıkacak.

Önemli maç öncesi Çorum FK'nın eski futbolcusu Thomas Jacco Verheydt gündem oldu.

Çorum Haber'deki habere göre; 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Çorum FK forması giyen Hollandalı golcü Thomas Jacco Verheydt, Hollanda’da da eski takımını takip ediyor.

MAÇI EVİNDEN İZLEDİ

Haberde, Thomas'ın Çorum FK’nın geçtiğimiz cuma günü sahasında Bodrum FK ile oynadığı play off yarı final maçını evinde televizyondan izlediği belirtildi.



Sosyal medya hesabından, maç izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Thomas, alınan 2-0’lık galibiyet sonrası kırmızı siyahlı takımı tebrik etti. Haberde, "Thomas’ın 2 sezon formasını giydiği Çorum’u unutmaması ve binlerce kilometre uzaklıktan bile desteklemesi kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından takdirle karşılanırken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı" ifadeleri kullanıldı.