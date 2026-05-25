Çorum FK'yı Süper Lig'e çıkaran Uğur Uçar'dan flaş karar: Açıkladı

Çorum FK, play off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Çorum temsilcisi, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Sonuç Çorum'da büyük coşkuya neden olurken, teknik direktör Uğur Uçar sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Uçar, şunları söyledi:

"Gerçekten çok zorlu bir periyoda geldik. Kendi kurduğumuz bir takım değildi ama futbolcular gerçekten bizi çok iyi karşıladılar. İçeride gerçekten çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz de buna uyum sağladık. Herkese dokunmaya çalıştık. Gördüğümüz eksikleri kapatmaya çalıştık. Üstüne 'neler yapabiliriz' diye sabah akşam analiz yaptık ve karşılığında Süper Lig geldi. Çorum halkına armağanımız olsun."

GELECEK SEZON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Uğur Uçar, maç sonunda aldıkları kararı da duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Tabii hedefimiz önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transferlere bakacağız, alacak oyunculara bakacağız. Başkanımızla oturup konuşacağız. Hedeflerimiz neler. Ama doğru planlamayla önce ilk senemizde Süper Lig'de kalmak. Maç maç gidip nerede olduğumuza bakacağız. Maç maç gidip, maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız."

Bu sözlerle Uğur Uçar gelecek sezon da Çorum FK'nın başında olacağını belirtmiş oldu.