Çorum Fk'yı duyunca gözünü kararttı

Süper Lig'in yeni temsilcisi Çorum FK flaş bir transfere imza attı. Samsunspor'un uzun süredir peşinde olduğu Emircan Gürlik, Çorum FK'yı tercih etti.

Bir süredir Samsunspor'la anılan Emircan Gürlük'ün yeni adresi belli oldu.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Orenburg forması giyen genç futbolcu, Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

Serbest statüde gerçekleşmesi beklenen transferde tarafların 2+1 yıllık sözleşme üzerinde mutabık kaldığı ifade edildi. Resmiyet için kulüp açıklaması bekleniyor.

RUSYA'DAN SÜPER LİG'E

Geride kalan sezonda Orenburg formasıyla 28 maça çıkan Gürlük, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole katkı sağladı. Genç oyuncunun bu istatistiklerinin Çorum FK yönetiminin dikkatini çektiği değerlendiriliyor.