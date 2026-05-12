Çorum FK'ya tam da kritik maç öncesi kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig play off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK'ya 1-0 yenilen Çorum FK, rövanşa hazırlanıyor.

Çorum FK, rakibiyle 15 Mayıs'ta kendi sahasında karşı karşıya gelecek ve finalde Esenler Erokspor'un rakibi olmaya çalışacak.

PFDK CEZAYI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum FK'ya kritik maç öncesi kötü haberi verdi. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Profasyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları duyuruldu. Buna göre Çorum FK 2 maddeden ceza aldı. Bodrum FK da 1 maddeden cezalandırıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

ARCA ÇORUM FK’nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN C3, C4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

SİPAY BODRUM FK’nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C, D, GÜNEY KALE ARKASI B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.