Çorum FK'nın şampiyonluk sevinci yarıda kaldı: Takımı sarsan ölüm haberi

Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK'da maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babası hayatını kaybetti. Ölüm haberini Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar duyurdu.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Kadeş Barış Meydanı ve Hürriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Arca Çorum FK bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentin sokaklarını tek tek gezdi.

ÇORUM FK'NIN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YARIDA KALDI

1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın sevinci yarım kaldı. Maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ''Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun'' dedi.

