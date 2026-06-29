Türk futbolunun en dikkat çeken yükseliş hikayelerinden birini yazan Arca Çorum FK, Süper Lig coşkusunu İstanbul'un simge noktasına taşıdı.

Kulübün Kırmızı - Siyahlı dev bayrağı, İstanbul Valiliği'nden alınan özel izinle İstanbul Boğazı'nda dalgalandı. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bu köprüdeki dev bayrağı gören taraftarlar fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşımlarda bulundular.

TARİHİ BİR İLK İÇİN TARİHİ BİR SAHNE

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olan Arca Çorum FK için bu organizasyon, sıradan bir tanıtım etkinliğinin çok ötesine geçti. İstanbul Boğazı, cumhuriyet tarihi boyunca nice zafer kutlamalarına, tarihi törenlere ve milli anlara ev sahipliği yaptı. Boğaz'dan geçen vatandaşların ve turistlerin dikkatini çeken kırmızı-siyahlı bayrak, sosyal medyada da hızla yayılarak geniş kitlelere ulaştı.

İSTANBUL'DAKİ ÇORUMLULARIN GURUR ANI

İstanbul, bünyesinde barındırdığı nüfusla aynı zamanda Türkiye'nin en büyük "Çorum şehri" olma özelliği taşıyor. İş, eğitim ve yaşam koşulları nedeniyle yıllar içinde İstanbul'a yerleşen yüz binlerce Çorumlu için bu tablo son derece duygusal bir anlam taşıdı. Boğaz'da dalgalanan bayrağı görmek üzere kıyılara koşan vatandaşlar, şehirlerine ve kulüplerine duydukları bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜÇÜK ŞEHİRDEN BÜYÜK MARKA

Arca Çorum FK'nın Süper Lig yolculuğu, Türk futbolunda son yılların en çarpıcı çıkış hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Anadolu'nun iç kesimlerinden yükselen bu kulüp, güçlü bir yönetim anlayışı ve taraftar desteğiyle en tepeye taşındı.

SÜPER LİG HEYECANI ÇORUM'U SARMAYA BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamalara göre Arca Çorum FK, Süper Lig hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.