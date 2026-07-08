Çorum FK'dan gece yarısı şoke eden haber: Birden bire veda etti

Çorum FK, TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçirip, play off'a kalmıştı. Uğur Uçar'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yükselişe geçen kırmızı siyahlılar, play off'da da hedefine ulaştı ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Çorum FK'nın yükselişinde tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan'ın da payı büyük oldu.

39 maçta sahaya çıkan takım kaptanı Yusuf Erdoğan, 5 gol ve 11 asistle parladı.

RESMEN AÇIKLADILAR: YOLLAR AYRILDI

Kimsenin beklemediği haber gece yarısı Çorum FK'dan geldi. Çorum FK, takım kaptanı Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."