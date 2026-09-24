Çorum FK'da Uğur Uçar'ın yerine gelecek isim belli oldu
Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'da teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim saatler içinde belli oldu.
Süper Lig’in yeni temsilcilerinden Çorum FK’da teknik direktör değişikliği sonrası dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından yeni isim arayışlarına hız verdi.
ABDULLAH AVCI GELİYOR
Kulüp yönetiminin, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı’yı adaylar arasında ön plana çıkardığı öğrenildi. İddialara göre Çorum FK, deneyimli çalıştırıcıyla teknik direktörlük görevi için görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig ve milli takım tecrübesi bulunan Abdullah Avcı’nın isminin gündeme gelmesi, kulübün yeni sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.
SON DURAĞI TRABZONSPOR OLMUŞTU
Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor’da görev yaptı. Bordo-mavili ekipte şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli çalıştırıcı, son döneminde takımın başında 44 karşılaşmaya çıktı.
Bu süreçte Trabzonspor, Avcı yönetiminde 25 galibiyet elde ederken 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda 13 mağlubiyet yaşadı.
KARAR AÇIKLANACAK
Çorum FK yönetiminin teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde karar vermesi beklenirken, Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmenin ardından sürecin netlik kazanacağı ifade edildi. Süper Lig’de ilk sezonuna hazırlanan kulübün, tecrübeli bir isimle yola devam etmek istediği belirtiliyor.