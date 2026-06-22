Çorum FK'da Tahsin Tam dönemi başladı

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'da Tahsin Tam göreve başladı.

Tahsin Tam, 2022-2023 Sezonunda Arca Çorum FK’yı 2.Lig şampiyonu yaparak TFF 1.Ligi’ne çıkarmış, sonraki sezon kasım ayının başında görevden ayrılmıştı.

Geçen sezon ise yaz döneminde yeniden göreve getirilen Tahsin Tam, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiye rağmen görevden ayrılmıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çorum Haber'deki habere göre; play off sürecinde kulübün sahibi Savaş Balçık’la birlikte maçları yerinde izleyen Tahsin Tam'ın yeni sezonda farklı bir görevde bulunacağı belirtildi.

Bir süredir İstanbul’da Savaş Balçık, sportif direktör Mustafa Soley ve teknik direktör Uğur Uçar’la birlikte transfer çalışmalarını yürüten Tahsin Tam'ın futbol koordinatörü olarak çalışacağı ifade edildi.

Çorum FK'da yolların ayrılacağı futbolcuların bu hafta içinde açıklanacağı, ardından da yeni transferler için çalışmaların başlayacağı ileri sürüldü.