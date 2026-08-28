Çorum FK'da Beşiktaş maçı öncesi bir ayrılık daha

Çorum FK'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Çorum KF'da Hikmet Burhan Kaya ayrıldığını duyurdu.

Arca Çorum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Burhan Kaya, iş yoğunluğu gerekçesiyle kulüpteki görevinden ayrıldı. Kaya'nın bu kararı, kulübün yönetim kadrosunda kısa süre içinde yaşanan ikinci ayrılık olarak dikkat çekti.

DIŞ İLİŞKİLER VE MEDYA'DAN SORUMLUYDU

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hikmet Burhan Kaya'nın özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamanın devamında Kaya'ya görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür edildiği belirtildi. Kulüp yönetimi, ayrılan yöneticiye bundan sonraki iş ve kariyer hayatında başarılar diledi.

BİR AY ÖNCE DE BENZER BİR AYRILIK YAŞANMIŞTI

Bu gelişme, kulüp yönetiminde geçtiğimiz ay yaşanan bir başka ayrılığın ardından geldi. Seyahat Planlaması ve Lojistik'ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Yiğitoğlu'nun da benzer şekilde görevinden ayrıldığı hatırlatıldı. Kısa aralıklarla yaşanan bu iki ayrılık, kulübün yönetim yapısında bir revizyon sürecine girebileceği yorumlarına neden oldu.

Beşiktaş maçı öncesi art arda yaşanan bu ayrılıkların ardından Arca Çorum FK yönetiminin boşalan görevler için yeni isimlerle çalışmalarını sürdürecek.