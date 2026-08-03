Çorum FK transferi bitirdi: Takımın kalbini kaptı

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Defans hattını güçlendirmek isteyen Çorum ekibinin gündemine flaş bir isim geldi.

TAKIMIN KALBİNİ TRANSFER EDİYOR

Hollanda ve Portekiz basınında yer alan habere göre; Çorum FK, Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen ve takımın vazgeçilmezleri arasında bulunan savunma oyuncusu Alexandre Penetra ile anlaşma sağladı.

Çorum FK'nın 24 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferi konusunda son aşamaya geldiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla 33 maçta forma giyen Alexandre Penetra, 2845 dakika aldı ve 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

PENETRA'NIN KARİYERİ

Portekizli savunmacı Alexandre Penetra, futbola ülkesinde Os Pestinhas ve CB Viseu altyapılarında başladıktan sonra Benfica altyapısında gelişimini sürdürdü. Profesyonel kariyerine Famalicão'da adım atan 24 yaşındaki stoper, 2021 yılında Portekiz Ligi'nde ilk maçına çıktı ve iki sezonda sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

2023 yazında Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer olan Penetra, kısa sürede takımın savunmasındaki önemli isimlerden biri haline geldi. Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Portekizli futbolcu, AZ formasıyla Avrupa kupalarında da düzenli olarak süre alırken, istikrarlı performansıyla kulübüyle sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Alt yaş kategorilerinde Portekiz Milli Takımı formasını da giyen Penetra, savunmadaki soğukkanlı oyun tarzı ve top kullanma becerisiyle öne çıkıyor.