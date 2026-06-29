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Çorum FK Trabzonspor'un eski yıldızını transfer ediyor

Çorum FK bir dönem Trabzonspor forması da giyen Matus Bero'yla anlaşmaya vardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK Trabzonspor'un eski yıldızını transfer ediyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, orta saha transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEF MATUS BERO

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çorum FK, Bundesliga 2 ekibi Bochum'dan ayrılmaya hazırlanan Matus Bero'yu transfer edecek.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Oyuncuyla anlaşmaya varan Çorum FK, Slovak futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Çorum FK Trabzonspor'un eski yıldızını transfer ediyor - Resim : 1

25 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Bochum formasıyla 25 maça çıkan Matus Bero, bin 939 dakika sahada kaldı. Bero, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

TRABZONSPOR FORMASI DA GİYDİ

30 yaşındaki deneyimli futbolcu 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti. Matus Bero, Trabzonspor'un ardından Vitesse'nin yolunu tutmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Süper Lig Trabzonspor
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