Çorum FK Trabzonspor'un eski yıldızını transfer ediyor

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, orta saha transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEF MATUS BERO

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çorum FK, Bundesliga 2 ekibi Bochum'dan ayrılmaya hazırlanan Matus Bero'yu transfer edecek.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Oyuncuyla anlaşmaya varan Çorum FK, Slovak futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

25 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Bochum formasıyla 25 maça çıkan Matus Bero, bin 939 dakika sahada kaldı. Bero, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

TRABZONSPOR FORMASI DA GİYDİ

30 yaşındaki deneyimli futbolcu 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti. Matus Bero, Trabzonspor'un ardından Vitesse'nin yolunu tutmuştu.