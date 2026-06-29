Çorum FK Trabzonspor'un eski yıldızını transfer ediyor
Çorum FK bir dönem Trabzonspor forması da giyen Matus Bero'yla anlaşmaya vardı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, orta saha transferi için sürpriz bir isme yöneldi.
HEDEF MATUS BERO
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çorum FK, Bundesliga 2 ekibi Bochum'dan ayrılmaya hazırlanan Matus Bero'yu transfer edecek.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Oyuncuyla anlaşmaya varan Çorum FK, Slovak futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
25 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Bochum formasıyla 25 maça çıkan Matus Bero, bin 939 dakika sahada kaldı. Bero, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
TRABZONSPOR FORMASI DA GİYDİ
30 yaşındaki deneyimli futbolcu 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti. Matus Bero, Trabzonspor'un ardından Vitesse'nin yolunu tutmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi