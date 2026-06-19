Çorum FK Süper Lig'e yükselir yükselmez değişikliğe gitti

Süper Lig’e yükselen ARCA Çorum FK, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni yönetim kurulunu kamuoyuna açıkladı. Kulüpte gerçekleştirilen yeni yapılanma kapsamında başkanlık görevini Savaş Balçık devraldı.

EN BÜYÜK AMAÇ SPORTİF BAŞARI

Yeni yönetim kurulunun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün yeni dönemdeki en büyük hedefinin yalnızca sportif başarı olmadığını belirtti.

Balçık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni sezon için hedefimiz, Anadolu’nun varlığını ve Anadolu insanının temsiliyetini Süper Lig’de en başarılı şekilde göstermektir. Bir şehir bütün ruhuyla nasıl temsil edilir, bunu ortaya koymak istiyoruz. Çorum’un mücadele ruhunu, üretkenliğini, samimiyetini ve karakterini Türkiye’nin en üst futbol sahnesine taşıyacağız.

"BİZ ANADOLUYUZ"

Süper Lig’e yükselişin tesadüfi bir başarı olmadığını vurgulayan Balçık, “Şampiyonluk bizim için bir şans değildi. Bu başarı; futbolcularımızın, teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve tüm Çorum halkının alın terinin karşılığıydı. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. Süper Lig’de sadece bir futbol kulübünü değil, bir şehri ve Anadolu’nun değerlerini temsil edeceğiz. Çünkü biz Anadoluyuz” diye konuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde sportif yapılanma, transfer çalışmaları, kurumsal projeler ve yeni sezon hedeflerine ilişkin kapsamlı yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi. (DHA)