Çorum FK Süper Lig'e çıktı ama Kalafat TFF 1. Lig'de kalacak

Çorum FK, play off finalinde Esenler Erokspor'u devirerek Süper Lig'e çıkmıştı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Ama futbolcusu Kerem Kalafat, TFF 1. Lig'de kalacak.

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, Giresunspor, Uşakspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Kerem Kalafat, 2023'te Çorum FK'ya transfer oldu.

Sağ bek olarak görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 33 maçta forma giydi. Geçen sezon ise Çorum FK'da 16 maçta yer aldı.

TFF 1. LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Kerem Kalafat'ın yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'da olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Çorum Hakimiyet'in haberine göre TFF 1. Lig ekipleri Kerem Kalafat'ı transfer etmek için sıraya girdi.

Kerem Kalafat'ı transfer etmek için şu ana kadar Mardin FK, Bandırmaspor ve Manisa FK'nın girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Kerem Kalafat'ın transfer için kesin kararını henüz vermediği de iddia edildi.