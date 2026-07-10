Çorum FK Süper Lig'den transfer yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor'dan Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı. Kulüp, deneyimli file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Çorum FK, transfer açıklamasında "Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Marcos Felipe, Süper Lig'e ilk kez çıkan Çorum FK'nın kalesini koruyacak. Kulübün tarihinde ilk kez üst düzey futbolun heyecanını yaşayacağı bu sezon için kaleci pozisyonunda önemli bir takviye yapıldı.

MARCOS FELIPE KİMDİR?

Brezilyalı kaleci 1996 doğumlu ve 1.89 m boyunda.

Kariyeri: Profesyonel futbola Brezilya'da Macae'de başladı, ardından 2016 yılında Fluminense'ye transfer oldu ve bu kulübün kalesini 7 sezon boyunca korudu. Sonrasında 5 sezon Bahia forması giydi ve bu kulüpte toplam 147 maça çıktı.

Milli takım: Brezilya U20 ve U17 milli takımlarında forma giymişti.

Türkiye'deki serüveni: Ağustos 2025'te Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transferinin ardından Bahia'dan Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.

Eyüpspor'daki ilk maçı olan Beşiktaş deplasmanında (2-1 kaybedilen maçta) 7 kurtarışa imza atarak dikkat çekti ve maçın yıldızı oldu.





