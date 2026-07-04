Çorum FK Beşiktaş'tan transfer yaptı: Elini çabuk tuttu

Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı'nın Çorum FK'ya transferine resmi onay geldi. Bu ayrılıkla birlikte tecrübeli sağ bek, kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş yönetimi, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi konusunda Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK ile mutabakata varıldığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya yeni takımında başarı dilekleri iletilirken transferin kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.

BONSERVİS BEDELİ VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki sağ bek, bir önceki sezon başında Kayserispor'dan yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı ve bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi, 5 mücadelede sarı kart gördü.

ÇORUM FK İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgilere göre Gökhan Sazdağı, Çorum FK ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulübün, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Süper Lig tecrübesi bulunan isimlere yöneldiği ve bu kapsamda Sazdağı'yı transfer listesinin başına koyduğu belirtiliyor.

KAYSERİSPOR İLGİSİ SONUÇSUZ KALDI

Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise eski takımı Kayserispor'un devreye girmiş olması. Eski kaptanını yeniden kadrosuna katmak isteyen Kayserispor yönetimi, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan gelen bilgilendirmenin ardından oyuncuyla temasa geçmişti. Ancak Sazdağı'nın Çorum FK ile sürdürdüğü sözleşme görüşmelerinde yıllık yaklaşık 1 milyon euro ücret talep etmesi, Kayserispor'un bu transferden çekilmesinde belirleyici oldu. Oyuncunun ayrıca kendisini transfer etmek isteyen Amedspor'un teklifini de geri çevirdiği öğrenildi.

TEKNİK HEYETİN KARARI ETKİLİ OLDU

Transferin arka planında teknik heyetin tercihi de rol oynadı. İtaliano'nun oyuncu için kulüp yönetimine "gitsin" yönünde rapor sunduğu ve bu doğrultuda Sazdağı'nın kadro planlaması dışında bırakıldığı ifade ediliyor.

RESMİ İMZA SÜRECİ

Tarafların şartlarda mutabık kaldığı transferde son adım olan resmi sözleşme imzasının kısa süre içinde atılması bekleniyor. Sazdağı'nın önümüzdeki günlerde Çorum'a giderek yeni kulübüyle resmi imza töreni gerçekleştirmesi öngörülüyor.