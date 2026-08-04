Çorum FK Aubameyang transferinin neden iptal olduğunu açıkladı: Gerçek başka çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da başkan Savaş Balçık, asbaşkan Feyyaz Gökel ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BİZİM KULÜBÜMÜZDEN ÜSTÜN OYUNCU YOK"

Şehirdeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Gökel, Pierre-Emerick Aubameyang transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Oyuncunun talepleri nedeniyle geri adım attıklarını belirten Gökel şu ifadeleri kullandı:

Turhan kardeşim (Asbaşkan Turhan Mildon) Fransa'ya gitti. Ön protokol imzalandı, fotoğraf çekildi. Dediler ki 'Çorum'u beğenmedi.' Alakası yok. Çorum Futbol Kulübü, bu oyuncuyu alır. Ama Turhan kardeşim orada inisiyatif aldı. 'Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti artık.' dedi ve transferi sonlandırdı. Geçen seneye bakıyoruz, 'Çorum'u beğenmedi' derken Thiam, Çorum'u mu beğendi? Yusuf Erdoğan, Çorum'u mu beğendi? Geldi, inandı, biz şampiyon olduk.