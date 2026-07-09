Çorum FK 7 ismi yolladı 9 ismi birden transfer etti

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK, yeni sezon öncesinde 7 futbolcuyla yollarını ayırırken 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'de yapılanma süreci devam ediyor.

Kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, 21 Haziran'da görevini Savaş Balçık'a devretti. Ardından yeni yönetim kurulu, kulübün Süper Lig'de mücadele edecek sportif kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Mevcut kadroyla 3 Temmuz'da Düzce'deki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlık kampına başlayan Çorum ekibinde Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, Atakan Cangöz ve kaptan Yusuf Erdoğan olmak üzere 7 futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

9 TRANSFER BİRDEN

Kırmızı-siyahlı ekip, transfer ettiği 9 futbolcuyu kamuoyuna duyurdu. Çorum temsilcisi Arnavut ön libero Ylber Ramadani, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük, sağ bek Gökhan Sazdağı, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, kaleci Erhan Erentürk, Iraklı sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt, stoper Serdar Saatçı ve kaleci Arif Şimşir ile sözleşme imzaladı.

"KALICI OLMAK YENİ VE ZORLU BİR MÜCADELE"

Başkan Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e çıkmak bir başarıydı. Zirveyi hedeflemek, kalıcı olmak ise yeni ve zorlu bir mücadele. İlk transferlerimiz Arca Çorum FK'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.