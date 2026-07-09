Çorum FK 3 oyuncusunu birden gönderdi
Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'da yaprak dökümü yaşandı. Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah'a teşekkür eden Çorum FK, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE FESHEDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.
TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Play-off finalinde elde ettiği zaferle Süper Lig biletini alan Çorum FK, kulüp tarihinin yanı sıra kentin de en üst düzeydeki ilk temsilcisi oldu. Kırmızı-siyahlılar, kısa sürede amatör liglerden başlayıp Türk futbolunun zirvesine uzanan yükselişini taçlandırdı.
LİGİ GALATASARAY MAÇI İLE AÇACAK
Çorum FK, Süper Lig'de ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Çorum ekibinin ilk 10 hafta maçları şu şekilde:
- Galatasaray (D)
- Kasımpaşa
- Beşiktaş (D)
- Eyüpspor
- Samsunspor (D)
- Alanyaspor
- Gaziantep FK (D)
- Çaykur Rizespor
- Göztepe (D)
- Erzurumspor FK (D)