Çok konuşulacak iddia: Galatasaray'ın önünü kestiler! Okan Buruk'u göndermek için yapıyorlar

Galatasaray'ın transferde sessiz kalması tepki toplamaya devam ederken, sarı kırmızılı kulübün yıllarca muhabirliğini yapan ve çok yakından izleyen gazeteci Serhat Ulueren çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Telegol moderatörü Ulueren, "Birileri Galatasaray'ın önünü kestiler ve artık dur diyor. Çıkın anlatın konuşun kardeşim. Ya gerçekten Okan Buruk'u göndermek için yapıyorlar ya da paraları yok borç kapatmaya çalışıyorlar. Ama ben her şeye rağmen cuma gününe kadar b transfer açıklamalarını bekliyorum" dedi.

"BU NE KORKU BU NE BASİRETSİZLİK"

Ulueren, GS Gazete'deki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Napoli'den Kevin De Bruyne için Galatasaray'ın 30 milyon euro teklif ettiği söyleniyor. Ya bırakın bu işleri. Bitik adamları toplamayın artık Galatasaray'a. Bence Sara'yı bile kesemez. İlkay gibi yedek kulübesinde oturur. Leao için 50 milyon euro diyorlar. Kapının önüne koydukları adamları toplamaya çalışıyorlar.

Galatasaray'da büyük bir beceriksizlik ve iş bilmezlik var. Bu ne korku bu ne basiretsizlik? Siz sosyal medyaya göre neden hareket ediyorsunuz? Orada 2 Üniversite bitiren adam da var, okuma yazma bilmeyen adam da var. Siz bunları nasıl dikkate alıyorsunuz? Yönetime bakıyorsun Abdullah Kavukçu'nun kendisi var sesi yok. Okan Buruk tavır ortaya koyamıyor. Devamlı aynı şeyleri söylüyor."