Ceferin özel jetiyle İstanbul'da Hacıosmanoğlu apronda karşıladı

UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul Havalimanı'na inişinde Türk futbol yönetiminden üst düzey bir karşılama heyeti hazır bulundu.

Tarihi Çırağan Sarayı'nda bu akşam düzenlenecek gala yemeğinin ardından gözler yarın Beşiktaş Park'a çevrilecek.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da karşılamada yerini aldı.

CEFERİN'DEN İSTANBUL'A ÖVGÜ

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti açıkça dile getiren Ceferin, İstanbul'un Avrupa futbolunun hafızasına kazınan unutulmaz finallere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak bu geceye yakışır bir maç beklediğini ifade etti.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GALA GECESİ

Final öncesinin resmi kutlaması bu akşam tarihi Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Saat 19.30'da başlayacak gala yemeğine UEFA yetkilileri, kulüp temsilcileri ve davetliler katılacak.

FREIBURG - ASTON VİLLA: FİNAL GECESİ

UEFA Avrupa Ligi'nin kupaya en yakın iki ekibi yarın gece Beşiktaş Park'ta kozlarını paylaşacak. Almanya'nın köklü kulübü Freiburg ile İngiltere'nin asil ekibi Aston Villa, saat 22.00'de başlayacak final karşılaşmasında Avrupa'nın ikinci büyük kulüpler turnuvasının şampiyonluğu için mücadele edecek. Freiburg bu final, kulüp tarihinin zirvesini temsil ederken Villa Park'ın köklü kulübü Aston Villa da Avrupa'daki en parlak gecesini yaşamak istiyor.

İSTANBUL, AVRUPA FUTBOLUNUN MERKEZİNDE

Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı bu final, İstanbul'un uluslararası futbol organizasyonlarındaki vazgeçilmez yerini bir kez daha gözler önüne serdi.