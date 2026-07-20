Cedi Osman imzayı attı: Yeni adresi açıklandı

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü.

Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.

CEDİ OSMAN'IN KARİYERİ

Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Cedi Osman, 8 Nisan 1995 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde dünyaya geldi. Basketbola Bosna Hersek'te başlayan milli oyuncu, genç yaşta Anadolu Efes altyapısına transfer olarak Türk basketbolunun dikkat çeken yetenekleri arasına girdi.

Profesyonel kariyerine Anadolu Efes'te adım atan Cedi Osman, burada geçirdiği yıllarda hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de önemli tecrübeler kazandı. 2015 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan başarılı forvet, aynı yıl NBA Draftı'nda 31. sıradan seçildi ve hakları Cleveland Cavaliers'a devredildi.

2017 yılında NBA'e transfer olan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers formasıyla altı sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koydu. Hücumdaki enerjisi, üç sayı tehdidi ve savunmadaki mücadeleci kimliğiyle takımın önemli parçalarından biri haline gelen milli basketbolcu, NBA kariyerinde yüzlerce maça çıkarak Türkiye'yi en üst seviyede temsil etti. 2023-24 sezonunda San Antonio Spurs kadrosunda da görev yapan Osman, ardından Avrupa'ya dönüş kararı aldı.

2024 yılında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Cedi Osman, EuroLeague'de yeniden boy gösterirken başarılı performansıyla dikkat çekti. Kariyeri boyunca Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan yıldız oyuncu; Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupası organizasyonları ve altyapı kategorilerinde önemli başarılar elde etti. 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda MVP seçilen Cedi Osman, Türk basketbolunun uluslararası arenadaki en önemli temsilcileri arasında yer almaya devam ediyor.