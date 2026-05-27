Cansu Özbay: İnsanın boğazı düğümleniyor seni çok seviyorum
VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, takımdan ayrılan Ayça Aykaç'a duygusal sözlerle veda etti.
VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Ayça Aykaç Altıntaş ile yollarını ayırdı. 2009’dan bu yana VakıfBank forması giyen tecrübeli libero, 2014-2015’te yükseldiği A takımla toplamda 24 kupa kazanmayı başardı.
VakıfBank'tan yapılan açıklama şöyle:
"Sezonu 3 kupayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesindeki kadro planlaması doğrultusunda Ayça Aykaç Altıntaş ile yollarını ayırdı. 2009 yılında altyapısına dahil olduğu VakıfBank’ta 2014-2015 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli libero, sarı siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank Spor Kulübü’nde düzenlenen veda töreninde, katkılarından dolayı Ayça Ayça Aykaç’a teşekkür edilirken, kariyerlerinin yeni sayfasında başarı dilekleri sunuldu."
VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, yıllarca birlikte mücadele ettiği takım arkadaşına duygusal sözlerle veda etti. Cansu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canım Ayça’m. İlk fotoğrafımızı beraber ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzdan seçmek istedim. Belki de bizi en güzel anlatan anlardan biri olduğu için… Tam 10 yıl… Bunu düşününce bile insanın boğazı düğümleniyor. Birlikte büyüdük resmen."
"Hayatımızın en güzel anılarının da, en zor zamanlarının da içinde hep birbirimiz vardık. Birlikte güldük, birlikte üzüldük, birlikte savaştık.
Bazen çok yorulduk, bazen gerçekten yapamayacağız sandık ama her seferinde beraber ayağa kalktık. Belki de bizi en çok biz yapan şey buydu."
"Bu forma altında birlikte yaşadığımız her şey benim için hep çok özel kalacak. Kazandığımız kupalar, yaşadığımız mutluluklar, o anın içinde sadece bizim bildiğimiz duygular… Hepsinin yeri bende çok ayrı."
"Şimdi yollarımız ayrılıyor olsa da seninle aynı sahanın için de yaşadığımız her şeyi kalbimin çok özel bir yerinde taşıyacağım.."
"İyi ki aynı yolu yürümüşüz, iyi ki hayatımın bu kadar büyük bir parçası olmuşsun. Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim."