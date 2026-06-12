Canlı yayında forma istemişlerdi: Ertuğrul Doğan'ın cevabı şaşırttı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Zonguldak'ı heyecanlandıran bir jest sergiledi. Kozlu Kızılay Başkanı Özgür Kuru, yorumcu Ulaş Özdemir aracılığıyla Doğan'a forma talebini iletti. Canlı yayında bu mesajı alan Doğan ise beklentilerin çok ötesine geçerek madenci torunlarını önümüzdeki sezon Trabzon'daki Akyazı Stadyumu'nda misafir etmek istediğini açıkladı.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Ertuğrul Doğan'ın bu anlamlı daveti Zonguldak genelinde büyük memnuniyetle karşılandı. Kozlu Kızılay Başkanı Özgür Kuru yaptığı teşekkür açıklamasında şunları söyledi:

Trabzonspor Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan değerli madenci torunlarına çok anlamlı bir jest geldi. Madenci torunlarını önümüzdeki sezon Akyazı Stadı'nda misafir etme sürprizi bizleri çok mutlu etti.

TARİH VE KİŞİ SAYISI NETLEŞECEK

Kuru, kulüpleriyle görüşerek ilerleyen günlerde gidecek kişi sayısı ve tarih bilgilerini paylaşacaklarını belirtti. Zonguldaklı madenci torunlarının Akyazı'daki o özel güne hazırlanması için geri sayım başladı.