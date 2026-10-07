Canlı yayında açıkladı: Nijerya'dan Osimhen itirafı

Chelle, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtirken, Galatasaray ile milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını söyledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in sakatlık durumuna ilişkin konuşurken Galatasaray ve transfer iddiaları hakkında da önemli ifadeler kullandı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce sakatlandığını ve bu nedenle durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Chelle, yıldız futbolcuyu ilk etapta kadroya dahil ettiklerini ancak iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğinin o sırada net olmadığını belirtti. Osimhen'in sakatlığının devam etmesi üzerine golcü oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

"GALATASARAY İLE SORUN YOK"

Chelle, Osimhen'in milli takım kadrosundan çıkarılmasıyla Galatasaray arasında herhangi bir problem bulunmadığının da altını çizdi.

Nijeryalı teknik adam, oyuncu, kulüp ve milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını ifade etti.

TRANSFER SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Daha önce Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamaların transfer iddialarına neden olması üzerine de konuşan Chelle, sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Chelle, Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün de oyuncusundan memnun olduğunu belirtti.

Nijerya Teknik Direktörü ayrıca Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gördüğünü ifade ederek, performansı bu seviyede olan bir futbolcu hakkında transfer söylentilerinin çıkmasının normal olduğunu dile getirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Nijeryalı yıldızın sakatlığının ardından milli takım kadrosundan çıkarılmasıyla birlikte Galatasaray cephesinde de oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.