Çanlar Hacıosmanoğlu için çalıyor: Bizzat Erdoğan'a söylediler

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda zayıf gruba rağmen sonuncu olarak en erken elenen ekiplerden oldu.

Ancak buna rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eleştirilere sert tepki gösterirken, açıklamaları da gündem oldu.

İstifa etmeyeceğini bildiren Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da görevde kalacağını üsüne basa basa söyledi.

Ancak işlerin hiç de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istediği gibi gitmediği ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖYLEDİLER

AKP'nin Sapanca kampında da milli takımın ve Hacıosmanoğlu'nun gündeme geldiği ileri sürüldü.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Milli Takımın Dünya Kupası’ndaki başarısızlığı da gündeme geldi.

Babacan yazısında, "Milli takımın aldığı sonuçlara kızan bazı milletvekilleri, sorumluluk almayan yöneticileri eleştirdiler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Spor Bakanının açıklamalarına tepki gösterildi. Bazı vekiller, iki ismin de görevden alınabileceğini iddia etti" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler çanların Hacıosmanoğlu için çaldığını göstermiş oldu.