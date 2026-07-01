Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Çanlar Hacıosmanoğlu için çalıyor: Bizzat Erdoğan'a söylediler

Çanlar Hacıosmanoğlu için çalıyor: Bizzat Erdoğan'a söylediler

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının yanı sıra açıklamalarıyla da tepki toplayan Hacıosmanoğlu topun ağzında. Çanlar çalıyor. Bizzat Erdoğan'a söylediler.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çanlar Hacıosmanoğlu için çalıyor: Bizzat Erdoğan'a söylediler
Son Güncelleme:

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda zayıf gruba rağmen sonuncu olarak en erken elenen ekiplerden oldu.

Milli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptıMilli takım Dünya Kupası'nda birinci oldu: Hacıosmanoğlu yaptı

Ancak buna rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eleştirilere sert tepki gösterirken, açıklamaları da gündem oldu.
İstifa etmeyeceğini bildiren Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da görevde kalacağını üsüne basa basa söyledi.
Ancak işlerin hiç de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istediği gibi gitmediği ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖYLEDİLER

AKP'nin Sapanca kampında da milli takımın ve Hacıosmanoğlu'nun gündeme geldiği ileri sürüldü.
Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Milli Takımın Dünya Kupası’ndaki başarısızlığı da gündeme geldi.
Babacan yazısında, "Milli takımın aldığı sonuçlara kızan bazı milletvekilleri, sorumluluk almayan yöneticileri eleştirdiler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Spor Bakanının açıklamalarına tepki gösterildi. Bazı vekiller, iki ismin de görevden alınabileceğini iddia etti" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler çanların Hacıosmanoğlu için çaldığını göstermiş oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro