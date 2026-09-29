Büyük hezimetten sağ kurtulan tek isim: Arda Güler tarihe adını yazdırdı

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından tribünlerde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Millî futbolculara yönelik protestoların yükseldiği gecede, Arda Güler taraftarların desteğini alan tek isim olarak tarih yazdı.

Real Madrid'in genç yıldızı, karşılaşma boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle tribünlerin takdirini kazandı. Millî takımın genel performansına yönelik tepkilere rağmen Arda Güler'e herhangi bir ıslık yükselmedi. Bursa'daki taraftarlar, genç futbolcuya maç boyunca tezahüratlarla destek verdi.

Karşılaşmanın ardından da Arda Güler'e yönelik alkışlar sürdü.

BASTONİ'DEN MAÇ SONU FORMA İSTEĞİ

İlk yarının ardından mücadelede yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğu görülen Arda Güler, kaptanlık bandını yere bıraktı. Bu sırada Bastoni'nin genç futbolcudan formasını istediği belirtildi.

MANCINI: ARDA FARKLI BİR SEVİYE

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin maç sonrasında yaptığı değerlendirmelerde Arda Güler'e özel bir parantez açtığı aktarıldı.

Mancini, karşılaşmanın skoruna rağmen Arda'nın sahadaki performansının dikkat çekici olduğunu belirterek genç oyuncunun özgüveni, oyun görüşü ve uzun paslardaki başarısına vurgu yaptı.

İtalyan teknik adamın, Arda Güler'in takımının zorlandığı bölümde sorumluluk almaktan çekinmediğini ve sahip olduğu yeteneklerle fark yarattığını söylediği ifade edildi.

ARDA İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ SÖZLER

Karşılaşmanın ardından Arda Güler'in formasını alan İtalya Milli Takımı oyuncusu Michael Kayode de genç yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Kayode, Arda'nın orta sahadaki oyununa dikkat çekerken, genç futbolcunun topu kullanma biçimi, oyun zekâsı ve özgüveninden etkilendiğini söyledi.

Arda Güler'in formasını özel bir hatıra olarak saklayacağını belirten Kayode, genç yıldızla aynı sahada mücadele etmenin kendisi için unutulmayacak bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bursa'daki karşılaşma, A Milli Takım açısından skoruyla hayal kırıklığı yaratırken, Arda Güler'in performansı ve tribünlerden aldığı destek gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.