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Halk TV Spor Büyük aşk Fenerbahçe kongresinde ortaya çıktı: Efsane başkan detayı

Büyük aşk Fenerbahçe kongresinde ortaya çıktı: Efsane başkan detayı

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Aziz Yıldırım başkan seçildi. Kongrede büyük bir aşk da dikkat çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Büyük aşk Fenerbahçe kongresinde ortaya çıktı: Efsane başkan detayı

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu önceki gün tamamlandı. Genel kurulda Hakan Safi'ye karşı büyük üstünlük kuran Aziz Yıldırım başkan seçildi. Yıldırım, 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna dönmüş oldu.

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Kongrede bir de aşk bombası patladı. Aşkta efsane başkan detayı da dikkat çekti.

KONGREYE BİRLİKTE GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kongreye iki ismin birlikte gelmesi büyük aşkı ortaya çıkardı. Gazeteci Bülent Cankurt'un haberine göre aşkın kahramanlarından biri Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen. Cankurt, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kongrede, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in yeni aşkını da öğrendik. Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan Metin Şen, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut ile yaklaşık 1.5 yıl flört etmiş, bu ilişkisi ocak ayında bitmişti.

Büyük aşk Fenerbahçe kongresinde ortaya çıktı: Efsane başkan detayı - Resim : 2
Metin Şen pazar günkü kongreye yanında bir kadınla gidince merak edip araştırdım. Meğer Metin Bey, yeni bir aşka yelken açmış. Metin Bey'in gönlünün yeni sultanın adı Pınar Aydın. Pınar Hanım'ın da Metin Bey gibi başından bir evlilik geçtiğini, onun gibi fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu da öğrendim. Aile şirketinde çalışan Pınar Aydın ile Metin Şen'in çok mutlu olduklarını duydum; daim olsun."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Hakan Safi
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