Buse Kayacan Sonsırma'nın yeni takımı belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde son olarak Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan Buse Kayacan Sonsırma, sezon bitince ayrılmıştı.

Buse Kayacan Sonsırma'nın yeni takımı Kuzeyboru oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kadın Voleybol A Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Türk libero Buse Kayacan Sonsırma ile anlaşmaya varmıştır.

Buse Kayacan Sonsırma'yı Kuzeyboru ailesinde görmekten büyük mutluluk duyuyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte nice başarılara imza atacağımız bir sezon diliyoruz."

BUSE KAYACAN SONSIRMA KİMDİR?

33 yaşında 1.76 boyunda. Libero olarak görev yapıyor.

Karşıyaka, Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Galatasaray kulüplerinde forma giydi. Geçen sezon ise Beşiktaş'ta oynadı.

Buse Kayacan Sonsırma yeni sezonda Kuzeyboru'da oynayacak.