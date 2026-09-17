Bursaspor'un yıldızı milli takımdan davet aldı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor formasıyla gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.

29 yaşındaki golcü oyuncu, Nijerya'nın 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Sezonu oldukça formda geçiren Iheanacho, Bursaspor ile çıktığı 7 maçta 9 kez fileleri havalandırırken 2 asistlik katkı da sağladı.

Nijeryalı futbolcunun Bursaspor ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

KELECHI IHEANACHO'NUN KARİYERİ

Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho, genç yaşta Avrupa futboluna adım atarak başlayan kariyerinde İngiltere ve İspanya'nın ardından Türkiye'de Bursaspor formasıyla yoluna devam ediyor.

Futbola Nijerya'da başlayan Iheanacho, 2014 yılında Manchester City'nin altyapısına transfer oldu. Kısa sürede A takıma yükselen golcü oyuncu, 2015-16 sezonunda İngiliz ekibiyle profesyonel olarak sahaya çıkmaya başladı. Manchester City'de geçirdiği dönemde 64 resmi maçta 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

2017 yılında Leicester City'ye transfer olan Iheanacho, burada daha fazla süre bulurken özellikle 2020-21 sezonunda takımının FA Cup şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı. Nijeryalı futbolcu, Leicester City formasıyla toplam 232 karşılaşmada 61 gol ve 34 asist üretti.

2023 yılında İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Iheanacho, La Liga deneyimi yaşadı. Ancak Sevilla macerası beklentilerin altında kaldı ve oyuncu 2024-25 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Middlesbrough'a gönderildi.

Kariyerinde Nijerya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan Iheanacho, ülkesinin formasını genç yaşta giymeye başladı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu, milli takımda 50'nin üzerinde maça çıktı.

29 yaşındaki oyuncu, kariyerinin yeni döneminde Bursaspor formasıyla dikkat çekiyor. Iheanacho, yeşil-beyazlı ekipte gösterdiği golcü performansla yeniden adından söz ettirmeye başladı.