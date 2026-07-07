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Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Gözünü yeniden Süper Lig'e diken Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kamp yapan Bursaspor'un hazırlık maçı takvimi netleşti. Yeşil-beyazlılar kamp boyunca iki rakiple karşılaşacak.

İLK RAKİP BATMAN PETROLSPOR

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde taktiksel çalışmalarını sürdüren Bursaspor, ilk hazırlık maçında Batman Petrolspor ile perşembe günü sahaya çıkacak.

Bursaspor'un rakipleri belli oldu - Resim : 1

İKİNCİ MAÇ BODRUM FK İLE

Kampın son provası ise 13 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekibi Bodrum FKr ile oynanacak.

26 FUTBOLCUYA ŞANS VERECEK

Mustafa Er'in her iki maçta da kamp kadrosundaki 26 futbolcunun tamamına forma şansı tanıyarak eksikleri raporlaması bekleniyor.

Bolu kampının ardından Bursa'ya dönecek olan yeşil-beyazlılar, 26 Temmuz'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk ile taraftarının önüne çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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