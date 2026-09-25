Bursaspor'un genç yıldızı için şaşırtan rakam: Aylık maaşı belli oldu

Bursaspor'un altyapısından yetişen Okan Deniz, A takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken genç futbolcunun aldığı ücret şaşkınlık yarattı. 18 yaşındaki oyuncunun aylık 750 TL kazandığına yönelik bilgi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

A TAKIMDA OYNUYOR

Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen Okan Deniz, teknik heyetin gözüne girmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu, bu sezon Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkarak önemli bir fırsat yakaladı.

Okan Deniz, karşılaşmada takımına gol katkısı da sağladı. Genç oyuncunun ortaya koyduğu performans, Bursaspor taraftarlarının dikkatini çekerken geleceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

ESKİ SÖZLEŞMESİNDE RAKAM FARKLIYDI

Okan Deniz'in maaşına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar, oyuncunun daha önceki sözleşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Genç futbolcunun 18 yaşından önce imzaladığı anlaşmada aylık 4 bin TL ücret aldığı ve maç başına 4 bin 500 TL ödeme hakkının bulunduğu belirtildi.

Mayıs ayında 18 yaşına giren Okan'ın bu anlaşmasının ardından ücretinde değişikliğe gidildiği aktarıldı.

AYLIK 750 LİRA ALIYOR

Genç futbolcunun haziran ayından itibaren kulüpten aylık 750 TL aldığı iddiası gündeme damga vurdu. A takım seviyesinde forma giymeye başlayan ve gol katkısı veren bir oyuncunun bu miktarda ücret alması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bursaspor taraftarları, genç futbolcunun performansına dikkat çekerek kulübün Okan Deniz'in sözleşmesini yeniden değerlendirmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.